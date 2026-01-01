Fotbalová sportovní taška Nike Academy (střední velikost, 60 l)

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Nike Academy
Fotbalová sportovní taška (střední velikost, 60 l)
42,99 €
S odolnou sportovní taškou Nike Academy budeš mít ve věcech pořádek. Ve velké hlavní přihrádce a samostatných bočních kapsách je dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
- Styl: IO0918-410
Nike Academy
42,99 €
S odolnou sportovní taškou Nike Academy budeš mít ve věcech pořádek. Ve velké hlavní přihrádce a samostatných bočních kapsách je dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.
Výhody
- Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.
- Má nastavitelný ramenní popruh a dvě ucha, takže si můžeš vybrat, jak ji nosit.
- Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další nezbytnosti.
Podrobnosti o produktu
- Hlavní oddíl s dvojitým zipem
- Délka 63,5 cm x šířka 30,5 cm x výška 30,5 cm
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
- Styl: IO0918-410
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Academy
42,99 €