 
obrázek 1 ze 10
Fotbalová sportovní taška Nike Academy (malá velikost, 40 l) - Černá/Černá/Bílá

Nike Academy

Fotbalová sportovní taška (malá velikost, 40 l)

37,99 €
Černá/Černá/Bílá
Midnight Navy/Černá/Bílá
JEDNA VELIKOST
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

S odolnou sportovní taškou Nike Academy budeš mít ve věcech pořádek. Ve velké hlavní přihrádce a samostatných bočních kapsách je dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IO0919-010

Nike Academy

37,99 €

S odolnou sportovní taškou Nike Academy budeš mít ve věcech pořádek. Ve velké hlavní přihrádce a samostatných bočních kapsách je dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.

Výhody

  • Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.
  • Má nastavitelný ramenní popruh a dvě ucha, takže si můžeš vybrat, jak budeš tašku nosit.
  • Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Hlavní oddíl s dvojitým zipem
  • délka 51 cm x šířka 28 cm x hloubka 28 cm
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IO0919-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Academy.

    Fotbalová sportovní taška Nike Academy (malá velikost, 40 l)

    Nike Academy

    37,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 17