Fotbalová sportovní taška Nike Academy (malá velikost, 40 l)

obrázek 1 ze 10
Nike Academy
Fotbalová sportovní taška (malá velikost, 40 l)
37,99 €
S odolnou sportovní taškou Nike Academy budeš mít ve věcech pořádek. Ve velké hlavní přihrádce a samostatných bočních kapsách je dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IO0919-010
Nike Academy
37,99 €
S odolnou sportovní taškou Nike Academy budeš mít ve věcech pořádek. Ve velké hlavní přihrádce a samostatných bočních kapsách je dost místa na míč, kopačky i oblečení a díky několika různým popruhům se ti všechno bude snadno přenášet.
Výhody
- Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.
- Má nastavitelný ramenní popruh a dvě ucha, takže si můžeš vybrat, jak budeš tašku nosit.
- Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další drobnosti.
Podrobnosti o produktu
- Hlavní oddíl s dvojitým zipem
- délka 51 cm x šířka 28 cm x hloubka 28 cm
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IO0919-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Academy.
Nike Academy
37,99 €