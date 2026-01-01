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Fotbalová souprava Anglie Nike Dri-FIT s mikinou s kapucí pro větší děti - Bílá/Speed Red/Work Blue/Obsidian

Recyklované materiály

Anglie

Fotbalová souprava Nike Dri-FIT s mikinou s kapucí pro velké děti

89,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tahle klasická fotbalová souprava s motivem Anglie je z hladké pleteniny s technologií, která odvádí pot, takže ti pomůže zůstat v pohodlí i při celodenní hře.


  • Zobrazená barva: Bílá/Speed Red/Work Blue/Obsidian
  • Styl: IH1896-100

Anglie

89,99 €

Tahle klasická fotbalová souprava s motivem Anglie je z hladké pleteniny s technologií, která odvádí pot, takže ti pomůže zůstat v pohodlí i při celodenní hře.

Podrobnosti o produktu

  • Elastické manžety a lem na bundě
  • Boční kapsy
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Speed Red/Work Blue/Obsidian
  • Styl: IH1896-100

Velikost a střih

    • Modelka měří 137 cm a má na sobě velikost M
    • Model měří 137 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Fotbalová souprava Anglie Nike Dri-FIT s mikinou s kapucí pro větší děti

    Anglie

    89,99 €

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