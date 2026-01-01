Fotbalová souprava Anglie Nike Dri-FIT s mikinou s kapucí pro větší děti

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Recyklované materiály
Anglie
Fotbalová souprava Nike Dri-FIT s mikinou s kapucí pro velké děti
89,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tahle klasická fotbalová souprava s motivem Anglie je z hladké pleteniny s technologií, která odvádí pot, takže ti pomůže zůstat v pohodlí i při celodenní hře.
- Zobrazená barva: Bílá/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Styl: IH1896-100
Anglie
89,99 €
Tahle klasická fotbalová souprava s motivem Anglie je z hladké pleteniny s technologií, která odvádí pot, takže ti pomůže zůstat v pohodlí i při celodenní hře.
Podrobnosti o produktu
- Elastické manžety a lem na bundě
- Boční kapsy
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Styl: IH1896-100
Velikost a střih
- Modelka měří 137 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 137 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Anglie
89,99 €