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Fotbalová mikina s kapucí Nike Paris Saint-Germain Club s dlouhým zipem pro chlapce - Černá/Bílá

Paris Saint-Germain Club

Fotbalová mikina Nike s kapucí pro větší děti (chlapce)

49,99 €
Černá/Bílá
Midnight Navy/Bílá
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Nikdy nedovol, aby ti chladné počasí zabránilo reprezentovat PSG. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II3721-010

Paris Saint-Germain Club

49,99 €

Nikdy nedovol, aby ti chladné počasí zabránilo reprezentovat PSG. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsa na přední straně
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II3721-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 141 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Fotbalová mikina s kapucí Nike Paris Saint-Germain Club s dlouhým zipem pro chlapce

    Paris Saint-Germain Club

    49,99 €

    Dolaď si styl