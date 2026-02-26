Flísové tepláky Nike Air pro větší děti

Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
Lehký flís hřeje přesně tak, jak potřebuješ. Bez zbytečného objemu, ve střihu se zúženou nohavicí. Kontrastní lemování po stranách dodává sportovní šmrnc a elastický pas ohlídá, že kalhoty padnou přesně a drží na místě.
Nike Air
Lehký flís hřeje přesně tak, jak potřebuješ. Bez zbytečného objemu, ve střihu se zúženou nohavicí. Kontrastní lemování po stranách dodává sportovní šmrnc a elastický pas ohlídá, že kalhoty padnou přesně a drží na místě.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3.5
Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
DwightM306886725
This was such a nice pair of joggers
Nike Air