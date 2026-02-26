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Flísové tepláky Nike Air pro větší děti - Černá/Bílá/Bílá

Nike Air

Flísové tepláky pro větší děti

Sleva 30
Černá/Bílá/Bílá
Smoke Grey/Bílá/Bílá
Light Bone/Černá/Černá
Černá/Volt/Volt

Lehký flís hřeje přesně tak, jak potřebuješ. Bez zbytečného objemu, ve střihu se zúženou nohavicí. Kontrastní lemování po stranách dodává sportovní šmrnc a elastický pas ohlídá, že kalhoty padnou přesně a drží na místě.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: II7351-010

Nike Air

Sleva 30

Lehký flís hřeje přesně tak, jak potřebuješ. Bez zbytečného objemu, ve střihu se zúženou nohavicí. Kontrastní lemování po stranách dodává sportovní šmrnc a elastický pas ohlídá, že kalhoty padnou přesně a drží na místě.

Výhody

  • Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
  • V kapsách na ruce budeš mít všechny nezbytnosti v bezpečí a v pohotovosti.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: II7351-010

Velikost a střih

    • Modelka měří 137 cm a má na sobě velikost S
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 3.5

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

Flísové tepláky Nike Air pro větší děti

Nike Air

Sleva 30

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