Flísová mikina Nike Football Chelsea FC City Side s kapucí pro větší děti

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Chelsea FC City Side
Flísová mikina Nike Football s kapucí pro větší děti
59,99 €
Tahle mikina s kapucí Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Standardní střih je v oblasti trupu volnější.
- Zobrazená barva: Černá/Bright Blue
- Styl: IQ6790-010
Chelsea FC City Side
59,99 €
Tahle mikina s kapucí Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Standardní střih je v oblasti trupu volnější.
Podrobnosti o produktu
- Kapuce se stahovací šňůrkou
- Oddělená klokaní kapsa
- Žebrovaný lem a manžety
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bright Blue
- Styl: IQ6790-010
Velikost a střih
- Modelka měří 147 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 147 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea FC City Side
59,99 €