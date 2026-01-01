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Flísová mikina Nike Football Chelsea FC City Side s kapucí pro větší děti - Černá/Bright Blue

Chelsea FC City Side

Flísová mikina Nike Football s kapucí pro větší děti

59,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tahle mikina s kapucí Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Standardní střih je v oblasti trupu volnější.


  • Zobrazená barva: Černá/Bright Blue
  • Styl: IQ6790-010

Chelsea FC City Side

59,99 €

Tahle mikina s kapucí Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Standardní střih je v oblasti trupu volnější.

Podrobnosti o produktu

  • Kapuce se stahovací šňůrkou
  • Oddělená klokaní kapsa
  • Žebrovaný lem a manžety
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bright Blue
  • Styl: IQ6790-010

Velikost a střih

    • Modelka měří 147 cm a má na sobě velikost M
    • Model měří 147 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Flísová mikina Nike Football Chelsea FC City Side s kapucí pro větší děti

    Chelsea FC City Side

    59,99 €

    Dolaď si styl