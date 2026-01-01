Dvoudílné plavky Nike s delším horním dílem a dvojitými zkříženými ramínky pro větší děti (dívky)

Nike Swim
Plavecká souprava se středně vysokým pasem a dvojitými zkříženými ramínky pro větší děti (dívky)
Rozkveť naplno v těchhle plavkách se zkříženými ramínky a středně dlouhým topem. Tenhle komplet s elegantním středně dlouhým topem a spodním dílem s plným zakrytím má podšívku po celé ploše a je jako stvořený na slunečné dny u vody.
- Zobrazená barva: Blue Crystal/Bílá
- Styl: IQ7789-453
Nike Swim
Rozkveť naplno v těchhle plavkách se zkříženými ramínky a středně dlouhým topem. Tenhle komplet s elegantním středně dlouhým topem a spodním dílem s plným zakrytím má podšívku po celé ploše a je jako stvořený na slunečné dny u vody.
Výhody
Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Swoosh
- Plné zakrytí spodní části
- Svrchní část: 82 % polyester 18 % elastan; Ramínka: 80 % nylon 20 % elastan (odolné vůči chlóru); Podšívka: 100 % polyester
- PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
- Zobrazená barva: Blue Crystal/Bílá
- Styl: IQ7789-453
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 154 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Swim