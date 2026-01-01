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Dvoudílné plavky Nike s delším horním dílem a dvojitými zkříženými ramínky pro větší děti (dívky) - Blue Crystal/Bílá

Nike Swim

Plavecká souprava se středně vysokým pasem a dvojitými zkříženými ramínky pro větší děti (dívky)

47,99 €

Rozkveť naplno v těchhle plavkách se zkříženými ramínky a středně dlouhým topem. Tenhle komplet s elegantním středně dlouhým topem a spodním dílem s plným zakrytím má podšívku po celé ploše a je jako stvořený na slunečné dny u vody.


  • Zobrazená barva: Blue Crystal/Bílá
  • Styl: IQ7789-453

Nike Swim

47,99 €

Rozkveť naplno v těchhle plavkách se zkříženými ramínky a středně dlouhým topem. Tenhle komplet s elegantním středně dlouhým topem a spodním dílem s plným zakrytím má podšívku po celé ploše a je jako stvořený na slunečné dny u vody.

Výhody

Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Swoosh
  • Plné zakrytí spodní části
  • Svrchní část: 82 % polyester 18 % elastan; Ramínka: 80 % nylon 20 % elastan (odolné vůči chlóru); Podšívka: 100 % polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
  • Zobrazená barva: Blue Crystal/Bílá
  • Styl: IQ7789-453

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 154 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dvoudílné plavky Nike s delším horním dílem a dvojitými zkříženými ramínky pro větší děti (dívky)

    Nike Swim

    47,99 €

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