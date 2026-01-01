Dvoudílná trikotová souprava Air Jordan pro batolata

Air Jordan
Dvoudílná trikotová souprava pro batolata
Tahle dvoudílná souprava je ušitá z polyesterové trikotové pleteniny, která je zvenku hladká a uvnitř měkká. Má jednoduchý, ale elegantní styl inspirovaný vintage soupravami na rozcvičku. Bunda má klasický střih se zipem po celé délce, takže se snadno vrství přes jakékoli tílko nebo tričko Jordan. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně a bezpečně hrát.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: DO2937-010
Air Jordan
Tahle dvoudílná souprava je ušitá z polyesterové trikotové pleteniny, která je zvenku hladká a uvnitř měkká. Má jednoduchý, ale elegantní styl inspirovaný vintage soupravami na rozcvičku. Bunda má klasický střih se zipem po celé délce, takže se snadno vrství přes jakékoli tílko nebo tričko Jordan. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně a bezpečně hrát.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: DO2937-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan