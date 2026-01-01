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Dvoudílná souprava Nike s mikinou s kulatým výstřihem pro menší děti - Dark Grey Heather

Nike

Dvoudílná souprava s mikinou s kulatým výstřihem pro malé děti

74,99 €
Dark Grey Heather
Černá

Tahle sada základních kousků na každý den je ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkkoučký. Pohodlná mikina s kulatým výstřihem má prostorný střih, takže se dá snadno nosit přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.


  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather
  • Styl: IB7599-022

Nike

74,99 €

Tahle sada základních kousků na každý den je ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkkoučký. Pohodlná mikina s kulatým výstřihem má prostorný střih, takže se dá snadno nosit přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather
  • Styl: IB7599-022

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 112 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dvoudílná souprava Nike s mikinou s kulatým výstřihem pro menší děti

    Nike

    74,99 €

    Dolaď si styl