Dvoudílná souprava Nike s mikinou s kulatým výstřihem pro menší děti

Nike
Dvoudílná souprava s mikinou s kulatým výstřihem pro malé děti
Tahle sada základních kousků na každý den je ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkkoučký. Pohodlná mikina s kulatým výstřihem má prostorný střih, takže se dá snadno nosit přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.
- Zobrazená barva: Dark Grey Heather
- Styl: IB7599-022
Nike
Tahle sada základních kousků na každý den je ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkkoučký. Pohodlná mikina s kulatým výstřihem má prostorný střih, takže se dá snadno nosit přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Dark Grey Heather
- Styl: IB7599-022
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 112 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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