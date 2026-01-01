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Dvoudílná souprava Nike Juxta-Girl s kalhotami se širokými nohavicemi pro batolata - Moon Particle

Nike

Dvoudílná souprava Juxta-Girl s kalhotami se širokými nohavicemi pro batolata

59,99 €

Tato dvoudílná sada spojuje moderní střih a retro styl. Oba díly jsou z měkkého flísu a mají obrácené záševky pro volnost pohybu. Pohodlná mikina s kapucí má snížená ramena pro uvolnění střihu. Sladěné kalhoty se širokými nohavicemi mají pružný pas pro pohodlný střih, který vydrží každý den a každou hru.


  • Zobrazená barva: Moon Particle
  • Styl: IZ7261-211

Nike

59,99 €

Tato dvoudílná sada spojuje moderní střih a retro styl. Oba díly jsou z měkkého flísu a mají obrácené záševky pro volnost pohybu. Pohodlná mikina s kapucí má snížená ramena pro uvolnění střihu. Sladěné kalhoty se širokými nohavicemi mají pružný pas pro pohodlný střih, který vydrží každý den a každou hru.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Moon Particle
  • Styl: IZ7261-211

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 3T a měří 99 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dvoudílná souprava Nike Juxta-Girl s kalhotami se širokými nohavicemi pro batolata

    Nike

    59,99 €

    Dolaď si styl