Dvoudílná souprava Nike Juxta-Girl s kalhotami se širokými nohavicemi pro batolata

Nike
Dvoudílná souprava Juxta-Girl s kalhotami se širokými nohavicemi pro batolata
Tato dvoudílná sada spojuje moderní střih a retro styl. Oba díly jsou z měkkého flísu a mají obrácené záševky pro volnost pohybu. Pohodlná mikina s kapucí má snížená ramena pro uvolnění střihu. Sladěné kalhoty se širokými nohavicemi mají pružný pas pro pohodlný střih, který vydrží každý den a každou hru.
- Zobrazená barva: Moon Particle
- Styl: IZ7261-211
Nike
Tato dvoudílná sada spojuje moderní střih a retro styl. Oba díly jsou z měkkého flísu a mají obrácené záševky pro volnost pohybu. Pohodlná mikina s kapucí má snížená ramena pro uvolnění střihu. Sladěné kalhoty se širokými nohavicemi mají pružný pas pro pohodlný střih, který vydrží každý den a každou hru.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Moon Particle
- Styl: IZ7261-211
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 3T a měří 99 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike