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Dvoudílná souprava Nike Club se zipem po celé délce pro batolata (12–24 měsíců) - Černá

Nike

Dvoudílná souprava Club se zipem po celé délce pro batolata (12–24 měsíců)

44,99 €

Hledáš snadný způsob, jak svému drobečkovi dopřát celodenní pohodlí? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého flísu je přesně to, co potřebuješ. Volná mikina s kapucí má zip po celé délce, takže se snadno vrství přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas, který pohodlně a bezpečně padne. Přidej jakýkoli top Nike a máš kompletní look, který doplní jejich tenisky.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IB9015-010

Nike

44,99 €

Hledáš snadný způsob, jak svému drobečkovi dopřát celodenní pohodlí? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého flísu je přesně to, co potřebuješ. Volná mikina s kapucí má zip po celé délce, takže se snadno vrství přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas, který pohodlně a bezpečně padne. Přidej jakýkoli top Nike a máš kompletní look, který doplní jejich tenisky.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IB9015-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dvoudílná souprava Nike Club se zipem po celé délce pro batolata (12–24 měsíců)

    Nike

    44,99 €

    Dolaď si styl