Dvoudílná souprava Nike Club se zipem po celé délce pro batolata (12–24 měsíců)

Nike
Dvoudílná souprava Club se zipem po celé délce pro batolata (12–24 měsíců)
Hledáš snadný způsob, jak svému drobečkovi dopřát celodenní pohodlí? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého flísu je přesně to, co potřebuješ. Volná mikina s kapucí má zip po celé délce, takže se snadno vrství přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas, který pohodlně a bezpečně padne. Přidej jakýkoli top Nike a máš kompletní look, který doplní jejich tenisky.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IB9015-010
Nike
Hledáš snadný způsob, jak svému drobečkovi dopřát celodenní pohodlí? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého flísu je přesně to, co potřebuješ. Volná mikina s kapucí má zip po celé délce, takže se snadno vrství přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas, který pohodlně a bezpečně padne. Přidej jakýkoli top Nike a máš kompletní look, který doplní jejich tenisky.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IB9015-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike