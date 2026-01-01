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Dvoudílná pruhovaná souprava Nike Juxta-Girl s mašlí pro kojence (12–24 měsíců) - Moon Particle

Nike

Dvoudílná pruhovaná souprava Juxta-Girl s mašlí pro kojence (12–24 měsíců)

44,99 €

Sportovní i roztomilá, taková je tato dvoudílná souprava. Mikina s kulatým výstřihem je ušitá z měkké pleteniny, má texturované logo a uvolněně snížená ramena. Sladěné legíny jsou z měkkého a pružného žerzeje vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hře zůstanou v suchu a pohodě.


  • Zobrazená barva: Moon Particle
  • Styl: JA3230-267

Nike

44,99 €

Sportovní i roztomilá, taková je tato dvoudílná souprava. Mikina s kulatým výstřihem je ušitá z měkké pleteniny, má texturované logo a uvolněně snížená ramena. Sladěné legíny jsou z měkkého a pružného žerzeje vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hře zůstanou v suchu a pohodě.

Podrobnosti o produktu

  • Top: 50 % polyester / 44 % viskóza / 6 % elastan. Legíny: 88 % polyester / 12 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Moon Particle
  • Styl: JA3230-267

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dvoudílná pruhovaná souprava Nike Juxta-Girl s mašlí pro kojence (12–24 měsíců)

    Nike

    44,99 €

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