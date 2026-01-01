Dvoudílná pruhovaná souprava Nike Juxta-Girl s mašlí pro kojence (12–24 měsíců)

Nike
Dvoudílná pruhovaná souprava Juxta-Girl s mašlí pro kojence (12–24 měsíců)
Sportovní i roztomilá, taková je tato dvoudílná souprava. Mikina s kulatým výstřihem je ušitá z měkké pleteniny, má texturované logo a uvolněně snížená ramena. Sladěné legíny jsou z měkkého a pružného žerzeje vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hře zůstanou v suchu a pohodě.
- Zobrazená barva: Moon Particle
- Styl: JA3230-267
Nike
Sportovní i roztomilá, taková je tato dvoudílná souprava. Mikina s kulatým výstřihem je ušitá z měkké pleteniny, má texturované logo a uvolněně snížená ramena. Sladěné legíny jsou z měkkého a pružného žerzeje vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hře zůstanou v suchu a pohodě.
Podrobnosti o produktu
- Top: 50 % polyester / 44 % viskóza / 6 % elastan. Legíny: 88 % polyester / 12 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Moon Particle
- Styl: JA3230-267
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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