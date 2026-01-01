 
obrázek 1 ze 3
Dvoudílná flísová souprava Nike Essential s mikinou s kulatým výstřihem pro kojence (12–24 měsíců) - Pink Foam

Nike

Dvoudílná flísová souprava Essential s mikinou s kulatým výstřihem pro kojence (12–24 měsíců)

Sleva 29
Pink Foam
Cobalt Steel Heather
Černá
Dark Grey Heather
Pale Ivory

Tahle sada základních kousků na každý den je vyrobená ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkký pro dětskou pokožku. Tahle pohodlná mikina s kulatým výstřihem má snížená ramena a prostorný střih, který snadno oblékneš přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.


  • Zobrazená barva: Pink Foam
  • Styl: HQ8539-645

Nike

Sleva 29

Tahle sada základních kousků na každý den je vyrobená ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkký pro dětskou pokožku. Tahle pohodlná mikina s kulatým výstřihem má snížená ramena a prostorný střih, který snadno oblékneš přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pink Foam
  • Styl: HQ8539-645

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike.

    Dvoudílná flísová souprava Nike Essential s mikinou s kulatým výstřihem pro kojence (12–24 měsíců)

    Nike

    Sleva 29

    Dolaď si styl