Dvoudílná flísová souprava Nike Essential s mikinou s kulatým výstřihem pro kojence (12–24 měsíců)

Nike
Dvoudílná flísová souprava Essential s mikinou s kulatým výstřihem pro kojence (12–24 měsíců)
Tahle sada základních kousků na každý den je vyrobená ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkký pro dětskou pokožku. Tahle pohodlná mikina s kulatým výstřihem má snížená ramena a prostorný střih, který snadno oblékneš přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.
- Zobrazená barva: Pink Foam
- Styl: HQ8539-645
Nike
Tahle sada základních kousků na každý den je vyrobená ze směsového bavlněného flísu, který je hladký a měkký pro dětskou pokožku. Tahle pohodlná mikina s kulatým výstřihem má snížená ramena a prostorný střih, který snadno oblékneš přes tričko nebo tílko. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas a volně zúžené nohavice s žebrovanými manžetami, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát nebo odpočívat.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pink Foam
- Styl: HQ8539-645
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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