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Dvoudílná flísová souprava Nike Club pro kojence (12–24 měsíců) - Dark Grey Heather

Nike

Dvoudílná flísová souprava Club pro kojence (12–24 měsíců)

42,99 €
Dark Grey Heather
Černá
Football Blue
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Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.


  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather
  • Styl: FV3887-063

Nike

42,99 €

Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather
  • Styl: FV3887-063

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 4

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Dvoudílná flísová souprava Nike Club pro kojence (12–24 měsíců)

Nike

42,99 €

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