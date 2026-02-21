Dvoudílná flísová souprava Nike Club pro kojence (12–24 měsíců)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.
Nike
Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike