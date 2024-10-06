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Dvoudílná flísová souprava Nike Club pro batolata - Černá

Nike

Dvoudílná flísová souprava Club pro batolata

47,99 €
Černá
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy

Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: FZ1860-010

Nike

47,99 €

Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: FZ1860-010

Velikost a střih

    • Model/ka měří 97 cm a má na sobě velikost 3T
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Dvoudílná flísová souprava Nike Club pro batolata

Nike

47,99 €

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