Dvoudílná flísová souprava Nike Club pro batolata

Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.
Nike
Hledáš snadný způsob, jak svého drobečka obléknout pohodlně a ležérně? Tahle dvoudílná souprava vyrobená z měkkého a hřejivého flísu je přesně to, co potřebuješ. Mikina s kapucí má dostatečně prostorný střih, aby se dala přetáhnout přes tričko nebo tílko, a sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení po celý den plný her.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Nike