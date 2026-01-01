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Dupačky Nike Essentials s kapucí pro kojence - Pale Ivory

Dupačky Nike Essentials s kapucí

Dupačky pro kojence

27,99 €
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Kombinéza je z měkkého francouzského froté, příjemného na omak a jemného k dětské pokožce, takže malí sportovci budou jak v bavlnce. Dlouhý zip usnadňuje přebalování a převlékání. Kapuce dokonale zakryje a je úžasně pohodlná.


  • Zobrazená barva: Pale Ivory
  • Styl: FV4455-110

Dupačky Nike Essentials s kapucí

27,99 €

Kombinéza je z měkkého francouzského froté, příjemného na omak a jemného k dětské pokožce, takže malí sportovci budou jak v bavlnce. Dlouhý zip usnadňuje přebalování a převlékání. Kapuce dokonale zakryje a je úžasně pohodlná.

Výhody

Zip po celé délce usnadňuje přebalování, vrstvení a oblékání.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna, 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pale Ivory
  • Styl: FV4455-110

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dupačky Nike Essentials s kapucí pro kojence

    Dupačky Nike Essentials s kapucí

    27,99 €

    Dolaď si styl