Dupačky Nike Essentials s kapucí pro kojence

Dupačky Nike Essentials s kapucí
Dupačky pro kojence
Kombinéza je z měkkého francouzského froté, příjemného na omak a jemného k dětské pokožce, takže malí sportovci budou jak v bavlnce. Dlouhý zip usnadňuje přebalování a převlékání. Kapuce dokonale zakryje a je úžasně pohodlná.
- Zobrazená barva: Pale Ivory
- Styl: FV4455-110
Dupačky Nike Essentials s kapucí
Kombinéza je z měkkého francouzského froté, příjemného na omak a jemného k dětské pokožce, takže malí sportovci budou jak v bavlnce. Dlouhý zip usnadňuje přebalování a převlékání. Kapuce dokonale zakryje a je úžasně pohodlná.
Výhody
Zip po celé délce usnadňuje přebalování, vrstvení a oblékání.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna, 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pale Ivory
- Styl: FV4455-110
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Dupačky Nike Essentials s kapucí