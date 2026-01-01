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Nike Dri-FIT nákrčník - Černá/Silver

Nike Dri-FIT

Nákrčník

24,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Nákrčník využívá technologii odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí bez ohledu na to, jestli běháš, procházíš se nebo hraješ.


  • Zobrazená barva: Černá/Silver
  • Styl: DX7946-042

Nike Dri-FIT

24,99 €

Nákrčník využívá technologii odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí bez ohledu na to, jestli běháš, procházíš se nebo hraješ.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Díky všestrannému designu se dá snadno nosit kamkoli.

Podrobnosti o produktu

  • 88 % polyester / 12 % elastan
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Silver
  • Styl: DX7946-042

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    Nike Dri-FIT nákrčník

    Nike Dri-FIT

    24,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 3