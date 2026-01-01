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Nike Dri-FIT
Nákrčník
24,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Nákrčník využívá technologii odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí bez ohledu na to, jestli běháš, procházíš se nebo hraješ.
- Zobrazená barva: Černá/Silver
- Styl: DX7946-042
Nike Dri-FIT
24,99 €
Nákrčník využívá technologii odvádějící pot, která tě udrží v suchu a pohodlí bez ohledu na to, jestli běháš, procházíš se nebo hraješ.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Díky všestrannému designu se dá snadno nosit kamkoli.
Podrobnosti o produktu
- 88 % polyester / 12 % elastan
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Silver
- Styl: DX7946-042
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Nike Dri-FIT
24,99 €