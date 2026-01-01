Dres Nike NBA Swingman Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition pro větší děti

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Atlanta Hawks vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.
- Zobrazená barva: University Red
- Styl: FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Atlanta Hawks vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Prodyšná síťovina příjemně chladí na hřišti i mimo něj.
Podrobnosti o produktu
- Jméno a číslo hráče z kepru
- Grafické motivy nanesené tepelnou úpravou
- Štítek na lemu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: University Red
- Styl: FZ0856-657
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 147 cm
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition