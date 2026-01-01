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Dres Nike NBA Swingman Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition pro větší děti - University Red

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

Dres Nike NBA Swingman pro větší děti

84,99 €

Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Atlanta Hawks vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.


  • Zobrazená barva: University Red
  • Styl: FZ0856-657

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

84,99 €

Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Atlanta Hawks vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Prodyšná síťovina příjemně chladí na hřišti i mimo něj.

Podrobnosti o produktu

  • Jméno a číslo hráče z kepru
  • Grafické motivy nanesené tepelnou úpravou
  • Štítek na lemu
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: University Red
  • Styl: FZ0856-657

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dres Nike NBA Swingman Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition pro větší děti

    Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

    84,99 €

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