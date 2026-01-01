Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026

Recyklované materiály
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Nikdo to nedělá tak jako A'ja Wilson. Ať už doma nebo na cestách, ona a Las Vegas Aces vždycky předvedou show, která stojí za to. Dokaž, komu fandíš, v tomhle dresu s technologií Dri-FIT, která tě udrží v pohodě.
- Zobrazená barva: University Red
- Styl: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
Nikdo to nedělá tak jako A'ja Wilson. Ať už doma nebo na cestách, ona a Las Vegas Aces vždycky předvedou show, která stojí za to. Dokaž, komu fandíš, v tomhle dresu s technologií Dri-FIT, která tě udrží v pohodě.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Lehká pletenina je příjemná na dotek.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: University Red
- Styl: IF7170-661
Velikost a střih
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026