Domácí pleteninová fotbalová souprava Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Academy Pro pro větší děti

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Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro
Pleteninová fotbalová tepláková souprava Nike Dri-FIT pro větší děti
79,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický, tradiční střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když se trénink přiostří.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/University Red/Bílá/Bílá
- Styl: II1700-410
Paris Saint-Germain Academy Pro
79,99 €
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický, tradiční střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když se trénink přiostří.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/University Red/Bílá/Bílá
- Styl: II1700-410
Velikost a střih
- Modelka měří 152 cm a má na sobě velikost S
- Model měří 137 cm a má na sobě velikost S
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Paris Saint-Germain Academy Pro
79,99 €