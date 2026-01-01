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Domácí pleteninová fotbalová souprava Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Academy Pro pro větší děti - Midnight Navy/University Red/Bílá/Bílá

Recyklované materiály

Paris Saint-Germain Academy Pro

Pleteninová fotbalová tepláková souprava Nike Dri-FIT pro větší děti

79,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický, tradiční střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když se trénink přiostří.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/University Red/Bílá/Bílá
  • Styl: II1700-410

Paris Saint-Germain Academy Pro

79,99 €

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Klasický, tradiční střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když se trénink přiostří.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/University Red/Bílá/Bílá
  • Styl: II1700-410

Velikost a střih

    • Modelka měří 152 cm a má na sobě velikost S
    • Model měří 137 cm a má na sobě velikost S
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Domácí pleteninová fotbalová souprava Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Academy Pro pro větší děti

    Paris Saint-Germain Academy Pro

    79,99 €

    Dolaď si styl