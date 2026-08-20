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Dětský fotbalový batoh Nike Academy Team (22l) - Midnight Navy/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy Team

Dětský fotbalový batoh (22l)

32,99 €
Midnight Navy/Černá/Bílá
Černá/Černá/Bílá

Batoh Nike Academy Team je prostorný a má kapsy na spoustu věcí. S polstrováním na popruzích a zadním díle se věci v batohu pohodlně nosí.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
  • Styl: DA2571-411

Nike Academy Team

32,99 €

Batoh Nike Academy Team je prostorný a má kapsy na spoustu věcí. S polstrováním na popruzích a zadním díle se věci v batohu pohodlně nosí.

Výhody

  • Batoh má oddělené přihrádky na čisté a na mokré nebo špinavé věci.
  • Batoh se za tvarované a polstrované ramenní popruhy a zadní díl pohodlně nosí.
  • Boční kapsa ze síťoviny je určená pro láhev s vodou.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 46 cm × šířka 30 cm × hloubka 13 cm
  • 22 l
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
  • Styl: DA2571-411

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Dětský fotbalový batoh Nike Academy Team (22l)

    Nike Academy Team

    32,99 €