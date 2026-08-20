Dětský fotbalový batoh Nike Academy Team (22l)

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Recyklované materiály
Nike Academy Team
Dětský fotbalový batoh (22l)
32,99 €
Batoh Nike Academy Team je prostorný a má kapsy na spoustu věcí. S polstrováním na popruzích a zadním díle se věci v batohu pohodlně nosí.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
- Styl: DA2571-411
Nike Academy Team
32,99 €
Batoh Nike Academy Team je prostorný a má kapsy na spoustu věcí. S polstrováním na popruzích a zadním díle se věci v batohu pohodlně nosí.
Výhody
- Batoh má oddělené přihrádky na čisté a na mokré nebo špinavé věci.
- Batoh se za tvarované a polstrované ramenní popruhy a zadní díl pohodlně nosí.
- Boční kapsa ze síťoviny je určená pro láhev s vodou.
Podrobnosti o produktu
- Výška 46 cm × šířka 30 cm × hloubka 13 cm
- 22 l
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
- Styl: DA2571-411
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Academy Team
32,99 €