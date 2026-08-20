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Dětský batoh Nike Brasilia (18 l) - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Brasilia

Dětský batoh (18 l)

37,99 €

Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Do tělocvičny, do školy nebo na čas s přáteli – tahle taška to všechno pobere. Do velkého oddílu na zip si uložíš knihy nebo vybavení do posilovny a můžeš si do něj dát i věci do školy. Do menší přední kapsy si můžeš dát věci, které potřebuješ mít po ruce. Bonus: spona připevněná k 1 síťované kapse poslouží k uložení klíčů.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DV9436-010

Nike Brasilia

37,99 €

Do tělocvičny, do školy nebo na čas s přáteli – tahle taška to všechno pobere. Do velkého oddílu na zip si uložíš knihy nebo vybavení do posilovny a můžeš si do něj dát i věci do školy. Do menší přední kapsy si můžeš dát věci, které potřebuješ mít po ruce. Bonus: spona připevněná k 1 síťované kapse poslouží k uložení klíčů.

Výhody

  • Do bočních síťovaných kapes se ti vejde láhev na vodu.
  • Polstrované ramenní popruhy jsou nastavitelné a pohodlné.
  • Vrchní poutko lze snadno uchopit a vyrazíš.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 41 cm x šířka 30 cm x hloubka 15 cm
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DV9436-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Dětský batoh Nike Brasilia (18 l)

    Nike Brasilia

    37,99 €