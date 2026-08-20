Dětský batoh Nike Brasilia (18 l)

Recyklované materiály
Nike Brasilia
Dětský batoh (18 l)
Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Do tělocvičny, do školy nebo na čas s přáteli – tahle taška to všechno pobere. Do velkého oddílu na zip si uložíš knihy nebo vybavení do posilovny a můžeš si do něj dát i věci do školy. Do menší přední kapsy si můžeš dát věci, které potřebuješ mít po ruce. Bonus: spona připevněná k 1 síťované kapse poslouží k uložení klíčů.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: DV9436-010
Nike Brasilia
Do tělocvičny, do školy nebo na čas s přáteli – tahle taška to všechno pobere. Do velkého oddílu na zip si uložíš knihy nebo vybavení do posilovny a můžeš si do něj dát i věci do školy. Do menší přední kapsy si můžeš dát věci, které potřebuješ mít po ruce. Bonus: spona připevněná k 1 síťované kapse poslouží k uložení klíčů.
Výhody
- Do bočních síťovaných kapes se ti vejde láhev na vodu.
- Polstrované ramenní popruhy jsou nastavitelné a pohodlné.
- Vrchní poutko lze snadno uchopit a vyrazíš.
Podrobnosti o produktu
- Výška 41 cm x šířka 30 cm x hloubka 15 cm
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: DV9436-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
Žádné recenze
Nike Brasilia