 
obrázek 1 ze 1
Dětské fotbalové chrániče holení Nike Charge - Černá/Černá/Bílá

Nike Charge

Dětské fotbalové chrániče holení

24,99 €
Černá/Černá/Bílá
Bílá/Černá/Černá
Orange Pulse/Černá/Royal Pulse

Zábava, ale bezpečnou formou. Holeně ti v nich totiž chrání pevné nižší výztuhy vybavené příjemnou pěnou.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

Zábava, ale bezpečnou formou. Holeně ti v nich totiž chrání pevné nižší výztuhy vybavené příjemnou pěnou.

Podrobnosti o produktu

  • 43 % polypropylen (PP) / 33 % etylenvinylacetát (EVA) / 17 % polyester / 7 % guma
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: DX4610-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (8)

Hvězdičky: 4.6

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Dětské fotbalové chrániče holení Nike Charge

Nike Charge

24,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 109