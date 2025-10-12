Dětské fotbalové chrániče holení Nike Charge

Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Zábava, ale bezpečnou formou. Holeně ti v nich totiž chrání pevné nižší výztuhy vybavené příjemnou pěnou.
Nike Charge
Zábava, ale bezpečnou formou. Holeně ti v nich totiž chrání pevné nižší výztuhy vybavené příjemnou pěnou.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Rowe84
Perfect for younger kids, good protection and comfort?
Top, gerne wieder
Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8
Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.
Nike Charge