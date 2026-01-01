Dětská nevyztužená denimová kšiltovka Nike Club

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Nike Club
Dětská nevyztužená denimová kšiltovka
27,99 €
Klasická denimová kšiltovka s logem Nike Swoosh s nastavitelným páskem vzadu pro pohodlné nošení na míru. Zakřivený kšilt a vnitřní potní páska udrží děti příjemně v suchu, až budou řádit na sluníčku.
- Zobrazená barva: College Navy/Bílá
- Styl: IO8231-419
Nike Club
27,99 €
Klasická denimová kšiltovka s logem Nike Swoosh s nastavitelným páskem vzadu pro pohodlné nošení na míru. Zakřivený kšilt a vnitřní potní páska udrží děti příjemně v suchu, až budou řádit na sluníčku.
Výhody
- Středně vysoký střih
- Zahnutý kšilt
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: College Navy/Bílá
- Styl: IO8231-419
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
27,99 €