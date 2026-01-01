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Dětská nevyztužená denimová kšiltovka Nike Club - College Navy/Bílá

Nike Club

Dětská nevyztužená denimová kšiltovka

27,99 €

Klasická denimová kšiltovka s logem Nike Swoosh s nastavitelným páskem vzadu pro pohodlné nošení na míru. Zakřivený kšilt a vnitřní potní páska udrží děti příjemně v suchu, až budou řádit na sluníčku.


  • Zobrazená barva: College Navy/Bílá
  • Styl: IO8231-419

Nike Club

27,99 €

Klasická denimová kšiltovka s logem Nike Swoosh s nastavitelným páskem vzadu pro pohodlné nošení na míru. Zakřivený kšilt a vnitřní potní páska udrží děti příjemně v suchu, až budou řádit na sluníčku.

Výhody

  • Středně vysoký střih
  • Zahnutý kšilt

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: College Navy/Bílá
  • Styl: IO8231-419

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dětská nevyztužená denimová kšiltovka Nike Club

    Nike Club

    27,99 €

    Dolaď si styl