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Dámský top ACG Aireez s knoflíky, dlouhým rukávem a potiskem na terénní běh - Summit White/Černá

Recyklované materiály

ACG Aireez

Dámský top s knoflíky, dlouhým rukávem a potiskem na terénní běh

114,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí před sluncem. Lehký, pružný taft odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.


  • Zobrazená barva: Summit White/Černá
  • Styl: IU8152-100

ACG Aireez

114,99 €

Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí před sluncem. Lehký, pružný taft odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Do náprsní kapsy na patentku si bezpečně uložíš gely nebo sluchátka.
  • Límec se zapíná na knoflíky, aby se při běhu méně hýbal.

Podrobnosti o produktu

  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • 72 % nylon, 28 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Summit White/Černá
  • Styl: IU8152-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámský top ACG Aireez s knoflíky, dlouhým rukávem a potiskem na terénní běh

    ACG Aireez

    114,99 €

    Dolaď si styl