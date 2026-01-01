Dámský top ACG Aireez s knoflíky, dlouhým rukávem a potiskem na terénní běh

Recyklované materiály
ACG Aireez
Dámský top s knoflíky, dlouhým rukávem a potiskem na terénní běh
Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí před sluncem. Lehký, pružný taft odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.
- Zobrazená barva: Summit White/Černá
- Styl: IU8152-100
ACG Aireez
Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí před sluncem. Lehký, pružný taft odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Do náprsní kapsy na patentku si bezpečně uložíš gely nebo sluchátka.
- Límec se zapíná na knoflíky, aby se při běhu méně hýbal.
Podrobnosti o produktu
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- 72 % nylon, 28 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Summit White/Černá
- Styl: IU8152-100
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Aireez