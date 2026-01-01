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Dámský tkaný top Air Jordan s dlouhým rukávem - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Dámský tkaný top s dlouhým rukávem

Sleva 30
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Vpředu byznys. Vzadu Jordan. Díky lehkému keprovému materiálu tenhle top se zapínáním na knoflíky působí pohodlně a nenápadně splývá. Snížená ramena, delší rukávy a volný střih dávají klasickému tvaru moderní šmrnc.


  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey
  • Styl: HJ0020-045

Air Jordan

Sleva 30

Vpředu byznys. Vzadu Jordan. Díky lehkému keprovému materiálu tenhle top se zapínáním na knoflíky působí pohodlně a nenápadně splývá. Snížená ramena, delší rukávy a volný střih dávají klasickému tvaru moderní šmrnc.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % lyocell
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey
  • Styl: HJ0020-045

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámský tkaný top Air Jordan s dlouhým rukávem

    Air Jordan

    Sleva 30

    Dolaď si styl

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