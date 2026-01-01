Dámský tkaný top Air Jordan s dlouhým rukávem

obrázek 1 ze 6
Air Jordan
Dámský tkaný top s dlouhým rukávem
Sleva 30
Vpředu byznys. Vzadu Jordan. Díky lehkému keprovému materiálu tenhle top se zapínáním na knoflíky působí pohodlně a nenápadně splývá. Snížená ramena, delší rukávy a volný střih dávají klasickému tvaru moderní šmrnc.
- Zobrazená barva: Dark Smoke Grey
- Styl: HJ0020-045
Air Jordan
Sleva 30
Vpředu byznys. Vzadu Jordan. Díky lehkému keprovému materiálu tenhle top se zapínáním na knoflíky působí pohodlně a nenápadně splývá. Snížená ramena, delší rukávy a volný střih dávají klasickému tvaru moderní šmrnc.
Podrobnosti o produktu
- 100 % lyocell
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Dark Smoke Grey
- Styl: HJ0020-045
Velikost a střih
- Větší střih: zvětšený a prostorný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan.
Air Jordan
Sleva 30