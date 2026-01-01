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Dámský běžecký top Nike AeroSwift Dri-FIT ADV - Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Dámské běžecké tričko Dri-FIT ADV

79,99 €
Černá/Bílá
Aluminum/Atomic Pink
Atomic Pink/Old Royal
Bílá/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tenhle lehký top je ušitý přímo na závody. Pomůže ti zůstat v suchu až do cíle. Hladký a pohodlný výstřih v kombinaci s materiálem odvádějícím pot a děrováním ti zajistí optimální prodyšnost.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IM7567-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Tenhle lehký top je ušitý přímo na závody. Pomůže ti zůstat v suchu až do cíle. Hladký a pohodlný výstřih v kombinaci s materiálem odvádějícím pot a děrováním ti zajistí optimální prodyšnost.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Strategicky umístěné děrování lépe větrá.
  • Zeštíhlený střih padne jako ulitý.

Podrobnosti o produktu

  • Nereflexní loga Swoosh
  • Zaoblený lem
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IM7567-010

Velikost a střih

    • Jak je vidět na Jadě Foreman, univerzitní atletce.
    • Jada je vysoká 173 cm a má na sobě velikost S.
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámský běžecký top Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Další informace

      • Jak je vidět na Jadě Foreman, univerzitní atletce.
      • Jada je vysoká 173 cm a má na sobě velikost S.

    Dolaď si styl