Dámský běžecký top Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

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Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT ADV
79,99 €
Tenhle lehký top je ušitý přímo na závody. Pomůže ti zůstat v suchu až do cíle. Hladký a pohodlný výstřih v kombinaci s materiálem odvádějícím pot a děrováním ti zajistí optimální prodyšnost.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IM7567-010
Nike AeroSwift
79,99 €
Tenhle lehký top je ušitý přímo na závody. Pomůže ti zůstat v suchu až do cíle. Hladký a pohodlný výstřih v kombinaci s materiálem odvádějícím pot a děrováním ti zajistí optimální prodyšnost.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Strategicky umístěné děrování lépe větrá.
- Zeštíhlený střih padne jako ulitý.
Podrobnosti o produktu
- Nereflexní loga Swoosh
- Zaoblený lem
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IM7567-010
Velikost a střih
- Jak je vidět na Jadě Foreman, univerzitní atletce.
- Jada je vysoká 173 cm a má na sobě velikost S.
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike AeroSwift
79,99 €
Další informace
- Jak je vidět na Jadě Foreman, univerzitní atletce.
- Jada je vysoká 173 cm a má na sobě velikost S.