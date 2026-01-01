Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tenhle tkaný top s novou grafikou a vzkazem pro soupeře je připravený na závod. Je lehký a prodyšný s pokročilou technologií odvádějící pot. Ty zůstaneš v chládku a konkurence zůstane daleko za tebou.
- Zobrazená barva: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Styl: IF3649-570
Nike AeroSwift
Tenhle tkaný top s novou grafikou a vzkazem pro soupeře je připravený na závod. Je lehký a prodyšný s pokročilou technologií odvádějící pot. Ty zůstaneš v chládku a konkurence zůstane daleko za tebou.
Výhody
- Nike Dri-FIT ADV se pyšní ještě dokonalejší technologií odvádění potu s vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Boční rozparky a děrované díly na přední a zadní straně se starají o proudění vzduchu v místech, kde se nejvíc potíš.
- Lepené švy na krku a průramcích jsou hladké a pohodlné a neomezují v pohybu.
Podrobnosti o produktu
- Nápis „Too Fast To Follow“ na zádech
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Styl: IF3649-570
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 170 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike AeroSwift