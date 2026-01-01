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Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV Nike AeroSwift - Sapphire/Hot Lava/Hot Lava

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV

89,99 €
Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
Team Red/Černá/Černá
Illusion Green/Černá/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tenhle tkaný top s novou grafikou a vzkazem pro soupeře je připravený na závod. Je lehký a prodyšný s pokročilou technologií odvádějící pot. Ty zůstaneš v chládku a konkurence zůstane daleko za tebou.


  • Zobrazená barva: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
  • Styl: IF3649-570

Nike AeroSwift

89,99 €

Tenhle tkaný top s novou grafikou a vzkazem pro soupeře je připravený na závod. Je lehký a prodyšný s pokročilou technologií odvádějící pot. Ty zůstaneš v chládku a konkurence zůstane daleko za tebou.

Výhody

  • Nike Dri-FIT ADV se pyšní ještě dokonalejší technologií odvádění potu s vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Boční rozparky a děrované díly na přední a zadní straně se starají o proudění vzduchu v místech, kde se nejvíc potíš.
  • Lepené švy na krku a průramcích jsou hladké a pohodlné a neomezují v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Nápis „Too Fast To Follow“ na zádech
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
  • Styl: IF3649-570

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 170 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

    Nike AeroSwift

    89,99 €

    Dolaď si styl

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