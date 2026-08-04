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Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV Nike AeroSwift - Off White/Černá

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV

84,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tenhle závodní top je stvořený pro vyhrávání a pomůže ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Je prodyšný, odvádí pot a zdobí ho potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.


  • Zobrazená barva: Off White/Černá
  • Styl: IF3647-101

Nike AeroSwift

84,99 €

Tenhle závodní top je stvořený pro vyhrávání a pomůže ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Je prodyšný, odvádí pot a zdobí ho potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.

Výhody

  • Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
  • Lehký tkaný materiál s děrovanými díly je prodyšný tam, kde to potřebuješ.
  • Lepené švy na krku a průramcích jsou hladké a pohodlné a neomezují v pohybu.
  • Rozparky zajišťují optimální proudění vzduchu.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Off White/Černá
  • Styl: IF3647-101

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Nike AeroSwift

84,99 €