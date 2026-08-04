Dámské zkrácené běžecké tílko Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tenhle závodní top je stvořený pro vyhrávání a pomůže ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Je prodyšný, odvádí pot a zdobí ho potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.
Nike AeroSwift
Tenhle závodní top je stvořený pro vyhrávání a pomůže ti zůstat v suchu a pohodlí až do cíle. Je prodyšný, odvádí pot a zdobí ho potisk inspirovaný oslnivým leskem diamantové trofeje.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
1 hvězdička
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift