Dámské volnější tričko Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT s kulatým výstřihem

Taglia anarchica
SoniaS959633848
Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tohle pružné tričko z materiálu, který odvádí pot, ti zajistí nekonečné pohodlí.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tohle pružné tričko z materiálu, který odvádí pot, ti zajistí nekonečné pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Taglia anarchica
SoniaS959633848
Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?
Nike Women’s 24.7 Impossibly soft
Fashionista
[This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
So soft
Ldm2026
[This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pořiď si kousky, které budou jedinečné jako ty.