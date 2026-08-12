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Dámské volnější tričko Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT s kulatým výstřihem - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dámské volnější tričko Dri-FIT s kulatým výstřihem

94,99 €
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Černá/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Cream II/Cream II/College Grey
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
  • Volná, radši si objednej o číslo menší

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tohle pružné tričko z materiálu, který odvádí pot, ti zajistí nekonečné pohodlí.


  • Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Styl: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tohle pružné tričko z materiálu, který odvádí pot, ti zajistí nekonečné pohodlí.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Volnější střih působí prostorně.

Podrobnosti o produktu

  • Matné silikonové logo na levém rukávu
  • Charakteristické poutko vzadu na krku
  • 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Styl: HQ8193-104

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 180 cm
    • Větší střih: zvětšený a prostorný
    • Volná, radši si objednej o číslo menší
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (85)

Hvězdičky: 4.8

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Dámské volnější tričko Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT s kulatým výstřihem

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

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