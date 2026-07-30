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Dámské turistické kalhoty ACG High Stakes - Tattoo/Summit White

Recyklované materiály

ACG High Stakes

Dámské turistické kalhoty

114,99 €
Tattoo/Summit White
Černá/Summit White
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Kalhoty ACG High Stakes jsou navržené tak, aby se přizpůsobily jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Jsou lehké, pružné a mají anatomický střih, takže při pohybu méně omezují. Déšť na obzoru? Žádný stres, vodoodpudivá úprava ti pomůže zůstat v suchu, takže se můžeš dál věnovat objevování krásy přírody.


  • Zobrazená barva: Tattoo/Summit White
  • Styl: IR2340-502

ACG High Stakes

114,99 €

K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Kalhoty ACG High Stakes jsou navržené tak, aby se přizpůsobily jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Jsou lehké, pružné a mají anatomický střih, takže při pohybu méně omezují. Déšť na obzoru? Žádný stres, vodoodpudivá úprava ti pomůže zůstat v suchu, takže se můžeš dál věnovat objevování krásy přírody.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy
  • Vyšívané logo ACG na levém stehně
  • 93 % nylon / 7 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Zobrazená barva: Tattoo/Summit White
  • Styl: IR2340-502

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Vandrebukser

    Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c

    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

Dámské turistické kalhoty ACG High Stakes

ACG High Stakes

114,99 €

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