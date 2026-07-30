Dámské turistické kalhoty ACG High Stakes

Vandrebukser
Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c
Lækre vandrebukser, dog til den store side.
Recyklované materiály
K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Kalhoty ACG High Stakes jsou navržené tak, aby se přizpůsobily jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Jsou lehké, pružné a mají anatomický střih, takže při pohybu méně omezují. Déšť na obzoru? Žádný stres, vodoodpudivá úprava ti pomůže zůstat v suchu, takže se můžeš dál věnovat objevování krásy přírody.
ACG High Stakes
K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Kalhoty ACG High Stakes jsou navržené tak, aby se přizpůsobily jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Jsou lehké, pružné a mají anatomický střih, takže při pohybu méně omezují. Déšť na obzoru? Žádný stres, vodoodpudivá úprava ti pomůže zůstat v suchu, takže se můžeš dál věnovat objevování krásy přírody.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Vandrebukser
Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c
Lækre vandrebukser, dog til den store side.
ACG High Stakes