Dámské tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem

Love the quality of Nike
samanthap280650319
Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.
Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.
Nike ACG
Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Love the quality of Nike
samanthap280650319
Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.
Nike ACG