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Dámské tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Černá/Summit White
Summit White/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.


  • Zobrazená barva: Mink Brown/Summit White
  • Styl: II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.

Podrobnosti o produktu

  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Vyšívané logo ACG
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Mink Brown/Summit White
  • Styl: II7283-214

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Dámské tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem

Nike ACG

34,99 €

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