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Dámské tričko na terénní běh ACG Radical AirFlow Dri-FIT s krátkým rukávem - Bílá/Anthracite

Recyklované materiály

ACG Radical AirFlow

Dámské trailové běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem

119,99 €

Už brzy

Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tričko s krátkým rukávem je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.


  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IV5368-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tričko s krátkým rukávem je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.

Přelomová inovace

Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.

Přelomová konstrukce

Měkká pletenina s otvory po celém oděvu je příjemná na dotek. Ohrnovací elastický lem zajišťuje pohodlí a odolnost.

Přelomové pohodlí

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Další výhody

  • Mimořádně prodyšná pletenina s otvory je měkká a hebká na dotek.
  • Prostorný střih přes ramena, rukávy a tělo ti dává větší volnost.

Podrobnosti o produktu

  • Značka ACG na hrudi
  • Tkaná nášivka na levém lemu
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IV5368-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské tričko na terénní běh ACG Radical AirFlow Dri-FIT s krátkým rukávem

    ACG Radical AirFlow

    119,99 €

    Přenosná „klimatizace“ pro rozpálené traily.

    Navržené na

    Trailový závod

    Vyvinuté pro

    Maximální ochlazení

    Větrání

    Zvyšující proudění vzduchu

    Dokonale funkční prvky

    • Ochlazující účinek

      Technické vzduchové kanálky urychlují proudění vzduchu k pokožce, takže na těle cítíš hotovou větrnou smršť.

    • Ideální na závody

      Zkrácený střih umožňující nošení s opaskem. Ohrnovací elastický lem zajišťuje pohodlí a odolnost.

    • Testované nejlepšími

      Z laboratoří Nike Sports Research až na stupně vítězů. 50 elitních sportovců, 1 000 hodin tvrdého drilu. Připravené na všechny situace „co kdyby“.

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