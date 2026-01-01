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Dámské tričko ACG - Černá

ACG

Dámské tričko

54,99 €
Černá
Light Orewood Brown
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tohle tričko je stvořené do přírody. Je vybavené technologií odvádějící pot, takže je báječně prodyšné. Silný materiál je odolný a volný střih vytváří splývavý efekt.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IO1577-010

ACG

54,99 €

Tohle tričko je stvořené do přírody. Je vybavené technologií odvádějící pot, takže je báječně prodyšné. Silný materiál je odolný a volný střih vytváří splývavý efekt.

Podrobnosti o produktu

  • Vetkaný štítek ACG
  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IO1577-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské tričko ACG

    ACG

    54,99 €

    Dolaď si styl

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