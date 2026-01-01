Dámské tričko ACG

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ACG
Dámské tričko
54,99 €
Tohle tričko je stvořené do přírody. Je vybavené technologií odvádějící pot, takže je báječně prodyšné. Silný materiál je odolný a volný střih vytváří splývavý efekt.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IO1577-010
ACG
54,99 €
Tohle tričko je stvořené do přírody. Je vybavené technologií odvádějící pot, takže je báječně prodyšné. Silný materiál je odolný a volný střih vytváří splývavý efekt.
Podrobnosti o produktu
- Vetkaný štítek ACG
- 63 % polyester / 37 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IO1577-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG
54,99 €