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Dámské trailové běžecké tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem - Safety Orange

Recyklované materiály

Nike ACG

Dámské trailové běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem

54,99 €
Safety Orange
Černá/Summit White
Phantom/Summit White
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Jednoduché tričko navržené pro běh v terénu. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu po celou dobu běhu a měkké klínky v podpaží minimalizují odírání.


  • Zobrazená barva: Safety Orange
  • Styl: IO9650-819

Nike ACG

54,99 €

Jednoduché tričko navržené pro běh v terénu. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu po celou dobu běhu a měkké klínky v podpaží minimalizují odírání.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Hebké klínky v podpaží nedřou.

Podrobnosti o produktu

  • 85 % polyester / 15 % bavlna
  • Reflexní loga ACG a Swoosh
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Safety Orange
  • Styl: IO9650-819

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Dámské trailové běžecké tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem

Nike ACG

54,99 €

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