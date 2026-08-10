Dámské trailové běžecké tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Jednoduché tričko navržené pro běh v terénu. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu po celou dobu běhu a měkké klínky v podpaží minimalizují odírání.
Nike ACG
Jednoduché tričko navržené pro běh v terénu. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu po celou dobu běhu a měkké klínky v podpaží minimalizují odírání.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
1 hvězdička
Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Nike ACG