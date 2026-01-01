Dámské trailové běžecké tílko Nike ACG „Solar Chase“ Dri-FIT

Recyklované materiály
Nike ACG „Solar Chase“
Dámské trailové běžecké tílko Dri-FIT
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tohle tílko je navržené pro horké dny a dlouhé běhy v terénu a je skoro beze švů, aby se minimalizovalo odírání kůže. Lehký a pružný materiál je hladký a rychle schne, takže se budeš cítit pohodlně i v pálivém horku.
- Zobrazená barva: Mean Green/Summit White
- Styl: IF1511-307
Nike ACG „Solar Chase“
Tohle tílko je navržené pro horké dny a dlouhé běhy v terénu a je skoro beze švů, aby se minimalizovalo odírání kůže. Lehký a pružný materiál je hladký a rychle schne, takže se budeš cítit pohodlně i v pálivém horku.
Inspirováno Dolomity
Potisk na tomhle tílku je inspirovaný naším výletem do Dolomitů v severovýchodní Itálii. Krása tohohle místa, od rozlehlých luk až po tajemné jeskyně, nás uchvátila a příběhy o mýtických bytostech nás naplnily úžasem.
Technologie odvádění potu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Reflexní loga ACG a Swoosh
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- 87 % polyester / 13 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Mean Green/Summit White
- Styl: IF1511-307
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG „Solar Chase“