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Dámské trailové běžecké tílko ACG „Chamo Camo“ Dri-FIT - Sequoia/Summit White

Recyklované materiály

ACG „Chamo Camo“

Dámské trailové běžecké tílko Dri-FIT

54,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tohle tílko je navržené pro horké dny a dlouhé běhy v terénu a je skoro beze švů, aby se minimalizovalo odírání kůže. Lehký a pružný materiál je hladký a rychle schne, takže se budeš cítit pohodlně i v pálivém horku.


  • Zobrazená barva: Sequoia/Summit White
  • Styl: IQ9737-355

ACG „Chamo Camo“

54,99 €

Tohle tílko je navržené pro horké dny a dlouhé běhy v terénu a je skoro beze švů, aby se minimalizovalo odírání kůže. Lehký a pružný materiál je hladký a rychle schne, takže se budeš cítit pohodlně i v pálivém horku.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Přiléhavý střih se snadno kombinuje s dalšími vrstvami.

Podrobnosti o produktu

  • 87 % polyester / 13 % elastan
  • Reflexní designové prvky
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sequoia/Summit White
  • Styl: IQ9737-355

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské trailové běžecké tílko ACG „Chamo Camo“ Dri-FIT

    ACG „Chamo Camo“

    54,99 €

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