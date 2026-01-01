Dámské trailové běžecké tílko ACG „Chamo Camo“ Dri-FIT

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Recyklované materiály
ACG „Chamo Camo“
Dámské trailové běžecké tílko Dri-FIT
54,99 €
Tohle tílko je navržené pro horké dny a dlouhé běhy v terénu a je skoro beze švů, aby se minimalizovalo odírání kůže. Lehký a pružný materiál je hladký a rychle schne, takže se budeš cítit pohodlně i v pálivém horku.
- Zobrazená barva: Sequoia/Summit White
- Styl: IQ9737-355
ACG „Chamo Camo“
54,99 €
Tohle tílko je navržené pro horké dny a dlouhé běhy v terénu a je skoro beze švů, aby se minimalizovalo odírání kůže. Lehký a pružný materiál je hladký a rychle schne, takže se budeš cítit pohodlně i v pálivém horku.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Přiléhavý střih se snadno kombinuje s dalšími vrstvami.
Podrobnosti o produktu
- 87 % polyester / 13 % elastan
- Reflexní designové prvky
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Sequoia/Summit White
- Styl: IQ9737-355
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG „Chamo Camo“
54,99 €