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Dámské trailové běžecké boty Nike ACG Pegasus Trail - Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II

Recyklované materiály

Nike ACG Pegasus Trail

Dámské trailové běžecké boty

149,99 €
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
Černá/Anthracite/Černá
Summit White/Phantom/Safety Orange/Černá
Černá/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
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  • Zobrazená barva: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Styl: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Běhej malebné kilometry v tlumeném pohodlí a přilnavé trakci.

Boty stvořené na traily s odezvou, kterou znáš z asfaltu. Přesně to jsou ACG Pegasus Trail – na běhání kilometrů v přírodě v tlumeném pohodlí. Zajistili jsme, aby měla přilnavost, kterou potřebuješ pro trakci v mokrém terénu. A střih? Širší přední část boty poskytuje prstům víc místa na pohyb.

Svršek ze speciální síťoviny

Osvědčený svršek je vyrobený z lehké speciální síťoviny, která kombinuje odolnost a prodyšnost.

Mezipodešev z pěny ReactX

Tahle verze Peg Trail má víc pěny ReactX než ty předchozí. Zvýšená výška podrážky zajišťuje návrat energie a citlivou reakci. Podrží tě za všech okolností.

Podrážka s výbornou trakcí

Proběhni se mokrými traily a technickým terénem. Tahle generace technologie All Terrain Compound (ATC) od Nike ti zajistí lepší trakci než dřívější verze.

Přepracovaná špička

Ať už do kopce nebo z kopce, přidali jsme další prostor v oblasti špičky a přední části chodidla pro pohodlí na každém kilometru. Širší konstrukce znamená větší stabilitu na technických trailech.

Podrobnosti o produktu

  • Hmotnost: Zhruba 247 g (dámská velikost 39)
  • Rozdíl mezi patou a špičkou: 8 mm
  • Zobrazená barva: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Styl: HV8121-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (28)

Hvězdičky: 4.9

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Dámské trailové běžecké boty Nike ACG Pegasus Trail

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

ČASTÉ DOTAZY (8)

Pro koho se boty ACG Pegasus Trail nejlépe hodí?

ACG Pegasus Trail jsou určené pro běžce a běžkyně, kteří touží po dobrodružství v terénu. Bota je vyrobená tak, aby zvládla smíšený terén, středně technické traily a běhy po silnici i v přírodě díky citlivému tlumení a spolehlivé přilnavosti.

Jaká technologie tlumení je použita v botách ACG Pegasus Trail?

Pěnová mezipodešev ReactX se zvýšenou výškou podrážky nabízí odolné, citlivé tlumení a pocit stability pod nohama. Pomáhá běžcům a běžkyním zůstat v pohodě a udržet kontakt s povrchem i na nerovném terénu.

V čem je bota ACG Pegasus Trail lepší než předchozí verze?

Přidali jsme víc pěny ReactX, abychom zvýšili odpružení ve srovnání s předchozími verzemi. Širší přední část také poskytuje více prostoru, zatímco vylepšená podrážka zajišťuje optimální přilnavost na nerovných nebo středně náročných trailech.

Jak si podrážka bot ACG Pegasus Trail vede na mokrém a technickém terénu?

Podrážka Nike Trail All Terrain Compound (ATC) je navržená tak, aby dobře držela na mokrých trailech a na nerovném, drsném terénu.

Jak boty ACG Pegasus Trail vyvažují tlumení s cit pro terén?

Pěna ReactX přináší pod nohama pocit pružnosti a stability, pomáhá tlumit nárazy a zároveň udržuje běžce v kontaktu s povrchem, když jde o přesnost.

Jak boty ACG Pegasus Trail sedí při delších terénních bězích?

Vylepšený střih má víc prostoru v přední části, takže se prsty při dlouhých bězích můžou přirozeně roztáhnout. Pevná fixace ve střední části boty umožňuje jistou chůzi na nerovném povrchu.

Jak boty ACG Pegasus Trail zvládají přechody ze silnice do terénu?

Boty ACG Pegasus Trail jsou stvořené k plynulému přechodu z dlažby na stezky a kombinují citlivé tlumení s trakcí vhodnou do terénu.

Jaký je u bot ACG Pegasus Trail rozdíl mezi patou a špičkou a pro koho jsou boty ACG Pegasus Trail nejvhodnější?

Rozdíl 8 mm mezi patou a špičkou je krásně vyvážený a skvěle se hodí pro běžce, kteří přecházejí ze silničních bot, nebo pro každého, komu jde o hladký krok v různorodém terénu.

Trakce i pohodlí v každém terénu. Pro absolutní dominanci na každém povrchu.

Boty navržené pro:

Terénní běh

Terén

Středně technický

Tlumení

Citlivé

Hmotnost boty

Zhruba 247 g (dámská velikost 39)

Rozdíl mezi patou a špičkou

8 mm

Technické parametry

Hmotnost boty

Zhruba 247 g (dámská velikost 39)

Rozdíl mezi patou a špičkou

8 mm

Využívá:

Pěna ReactX a guma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)

Dokonale funkční prvky

  • Podrážka s výbornou trakcí

    Proběhni se mokrými traily a technickým terénem. Tahle generace technologie All Terrain Compound (ATC) od Nike ti zajistí lepší trakci než dřívější verze.

  • Mezipodešev z pěny ReactX

    Tahle verze Peg Trail má víc pěny ReactX než ty předchozí. Zvýšená výška podrážky zajišťuje návrat energie a citlivou reakci. Podrží tě za všech okolností.

  • Přepracovaná špička

    Ať už do kopce, nebo z kopce, přidali jsme další prostor v oblasti špičky a přední části chodidla pro pohodlí na každém kilometru. Širší konstrukce znamená větší stabilitu na technických trailech.

  • Svršek ze speciální síťoviny

    Osvědčený svršek je vyrobený z lehké speciální síťoviny, která kombinuje odolnost a prodyšnost.

Rebecca Kohne

„V botách se potřebuju cítit jistě a bezpečně. A v tomhle modelu se mi v náročném terénu běhá opravdu skvěle. Cítím, že mám pohyb pod kontrolou.“

Rebecca Kohne

Sportovkyně ACG

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