Dámské trailové běžecké boty Nike ACG Pegasus Trail

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Recyklované materiály
Nike ACG Pegasus Trail
Běhej malebné kilometry v tlumeném pohodlí a přilnavé trakci.
Boty stvořené na traily s odezvou, kterou znáš z asfaltu. Přesně to jsou ACG Pegasus Trail – na běhání kilometrů v přírodě v tlumeném pohodlí. Zajistili jsme, aby měla přilnavost, kterou potřebuješ pro trakci v mokrém terénu. A střih? Širší přední část boty poskytuje prstům víc místa na pohyb.
Osvědčený svršek je vyrobený z lehké speciální síťoviny, která kombinuje odolnost a prodyšnost.
Tahle verze Peg Trail má víc pěny ReactX než ty předchozí. Zvýšená výška podrážky zajišťuje návrat energie a citlivou reakci. Podrží tě za všech okolností.
Proběhni se mokrými traily a technickým terénem. Tahle generace technologie All Terrain Compound (ATC) od Nike ti zajistí lepší trakci než dřívější verze.
Ať už do kopce nebo z kopce, přidali jsme další prostor v oblasti špičky a přední části chodidla pro pohodlí na každém kilometru. Širší konstrukce znamená větší stabilitu na technických trailech.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.9
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
ACG Pegasus Trail jsou určené pro běžce a běžkyně, kteří touží po dobrodružství v terénu. Bota je vyrobená tak, aby zvládla smíšený terén, středně technické traily a běhy po silnici i v přírodě díky citlivému tlumení a spolehlivé přilnavosti.
Pěnová mezipodešev ReactX se zvýšenou výškou podrážky nabízí odolné, citlivé tlumení a pocit stability pod nohama. Pomáhá běžcům a běžkyním zůstat v pohodě a udržet kontakt s povrchem i na nerovném terénu.
Přidali jsme víc pěny ReactX, abychom zvýšili odpružení ve srovnání s předchozími verzemi. Širší přední část také poskytuje více prostoru, zatímco vylepšená podrážka zajišťuje optimální přilnavost na nerovných nebo středně náročných trailech.
Podrážka Nike Trail All Terrain Compound (ATC) je navržená tak, aby dobře držela na mokrých trailech a na nerovném, drsném terénu.
Pěna ReactX přináší pod nohama pocit pružnosti a stability, pomáhá tlumit nárazy a zároveň udržuje běžce v kontaktu s povrchem, když jde o přesnost.
Vylepšený střih má víc prostoru v přední části, takže se prsty při dlouhých bězích můžou přirozeně roztáhnout. Pevná fixace ve střední části boty umožňuje jistou chůzi na nerovném povrchu.
Boty ACG Pegasus Trail jsou stvořené k plynulému přechodu z dlažby na stezky a kombinují citlivé tlumení s trakcí vhodnou do terénu.
Rozdíl 8 mm mezi patou a špičkou je krásně vyvážený a skvěle se hodí pro běžce, kteří přecházejí ze silničních bot, nebo pro každého, komu jde o hladký krok v různorodém terénu.
Boty navržené pro:
Terén
Tlumení
Hmotnost boty
Rozdíl mezi patou a špičkou
Hmotnost boty
Zhruba 247 g (dámská velikost 39)
Rozdíl mezi patou a špičkou
8 mm
Využívá:
Pěna ReactX a guma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)
Rebecca Kohne
Sportovkyně ACG