Dámské tkané kraťasy Nike Energy

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Recyklované materiály
Nike Energy
Dámské tkané kraťasy
124,99 €
Tyhle lehké kraťasy kombinují dvě vrstvy materiálu – přiléhavou vnitřní a volnější vnější – takže jsou pohodlné a dobře kryjí. Přidali jsme spoustu kapes, takže se můžeš soustředit jen a jen na své tempo.
- Zobrazená barva: Phantom
- Styl: IO1988-030
Nike Energy
124,99 €
Tyhle lehké kraťasy kombinují dvě vrstvy materiálu – přiléhavou vnitřní a volnější vnější – takže jsou pohodlné a dobře kryjí. Přidali jsme spoustu kapes, takže se můžeš soustředit jen a jen na své tempo.
Podrobnosti o produktu
- Kapsy na zip
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Svrchní část / podšívka: 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Phantom
- Styl: IO1988-030
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 172 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Energy
124,99 €