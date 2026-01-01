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Dámské tkané kraťasy Nike Energy - Phantom

Recyklované materiály

Nike Energy

Dámské tkané kraťasy

124,99 €
Phantom
Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tyhle lehké kraťasy kombinují dvě vrstvy materiálu – přiléhavou vnitřní a volnější vnější – takže jsou pohodlné a dobře kryjí. Přidali jsme spoustu kapes, takže se můžeš soustředit jen a jen na své tempo.


  • Zobrazená barva: Phantom
  • Styl: IO1988-030

Nike Energy

124,99 €

Tyhle lehké kraťasy kombinují dvě vrstvy materiálu – přiléhavou vnitřní a volnější vnější – takže jsou pohodlné a dobře kryjí. Přidali jsme spoustu kapes, takže se můžeš soustředit jen a jen na své tempo.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy na zip
  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Svrchní část / podšívka: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Phantom
  • Styl: IO1988-030

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 172 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské tkané kraťasy Nike Energy

    Nike Energy

    124,99 €

    Dolaď si styl