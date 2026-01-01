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Dámské tílko Nike Energy - Černá

Recyklované materiály

Nike Energy

Dámské tílko

119,99 €
Černá
Phantom
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Udělej si pohodlí v tomhle přiléhavém, vrstveném tílku z lehkého a pružného materiálu.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IO1985-010

Nike Energy

119,99 €

Udělej si pohodlí v tomhle přiléhavém, vrstveném tílku z lehkého a pružného materiálu.

Podrobnosti o produktu

  • 94 % polyester / 6 % elastan
  • Zúžený střih
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IO1985-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost L a měří 174 cm
    • Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské tílko Nike Energy

    Nike Energy

    119,99 €

    Dolaď si styl

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