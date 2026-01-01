Dámské tílko Nike Energy

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Recyklované materiály
Nike Energy
Dámské tílko
119,99 €
Udělej si pohodlí v tomhle přiléhavém, vrstveném tílku z lehkého a pružného materiálu.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IO1985-010
Nike Energy
119,99 €
Udělej si pohodlí v tomhle přiléhavém, vrstveném tílku z lehkého a pružného materiálu.
Podrobnosti o produktu
- 94 % polyester / 6 % elastan
- Zúžený střih
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IO1985-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost L a měří 174 cm
- Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Energy
119,99 €