Dámské tílko Air Jordan

Recyklované materiály
Air Jordan
Dámské tílko
Minimálně 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Vklouzni do tak úžasně měkkého kousku, až tě to zaskočí. V tomhle nadýchaném tílku inspirovaném svetrem se prolíná řemeslné provedení a DNA značky Jordan. Těš se na vylepšený streetový model, který můžeš kombinovat v elegantním i ležérním stylu.
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Černá
- Styl: HQ9171-010
Air Jordan
Vklouzni do tak úžasně měkkého kousku, až tě to zaskočí. V tomhle nadýchaném tílku inspirovaném svetrem se prolíná řemeslné provedení a DNA značky Jordan. Těš se na vylepšený streetový model, který můžeš kombinovat v elegantním i ležérním stylu.
Podrobnosti o produktu
- 53 % nylon / 34 % viskóza / 12 % polyester / 1 % elastan
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Černá
- Styl: HQ9171-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
- Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan