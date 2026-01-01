 
obrázek 1 ze 5
Dámské tílko Air Jordan - Černá/Dark Smoke Grey/Černá

Recyklované materiály

Air Jordan

Dámské tílko

99,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Minimálně 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Vklouzni do tak úžasně měkkého kousku, až tě to zaskočí. V tomhle nadýchaném tílku inspirovaném svetrem se prolíná řemeslné provedení a DNA značky Jordan. Těš se na vylepšený streetový model, který můžeš kombinovat v elegantním i ležérním stylu.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Černá
  • Styl: HQ9171-010

Air Jordan

99,99 €

Vklouzni do tak úžasně měkkého kousku, až tě to zaskočí. V tomhle nadýchaném tílku inspirovaném svetrem se prolíná řemeslné provedení a DNA značky Jordan. Těš se na vylepšený streetový model, který můžeš kombinovat v elegantním i ležérním stylu.

Podrobnosti o produktu

  • 53 % nylon / 34 % viskóza / 12 % polyester / 1 % elastan
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Černá
  • Styl: HQ9171-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
    • Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan.

    Dámské tílko Air Jordan

    Air Jordan

    99,99 €

    Dolaď si styl