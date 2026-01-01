Dámské tenisové tílko Nike Advantage Dri-FIT

Recyklované materiály
Nike Advantage
Dámské tenisové tílko Dri-FIT
Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tohle přiléhavé tričko z pružného materiálu, který odvádí pot, spojuje retro vzhled s moderní technologií, která ti pomůže zůstat v suchu a podat nejlepší výkon. Tvarovaná záda v závodním stylu dobře kryjí, aniž by omezovala pohyb.
- Zobrazená barva: Light Lemon Twist/Černá
- Styl: II3606-736
Nike Advantage
Tohle přiléhavé tričko z pružného materiálu, který odvádí pot, spojuje retro vzhled s moderní technologií, která ti pomůže zůstat v suchu a podat nejlepší výkon. Tvarovaná záda v závodním stylu dobře kryjí, aniž by omezovala pohyb.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Měkký žebrovaný materiál optimálně pruží pro špičkový výkon.
- Snadno ho zastrčíš a při podání ochrání záda.
Podrobnosti o produktu
- Silikonové logo NikeCourt
- 71 % polyester / 29 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Light Lemon Twist/Černá
- Styl: II3606-736
Velikost a střih
- Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Advantage