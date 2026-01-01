triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Dámské tenisové tílko Nike Advantage Dri-FIT - Light Lemon Twist/Černá

Recyklované materiály

Nike Advantage

Dámské tenisové tílko Dri-FIT

Sleva 30
Light Lemon Twist/Černá
Bílá/Černá
Peony/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tohle přiléhavé tričko z pružného materiálu, který odvádí pot, spojuje retro vzhled s moderní technologií, která ti pomůže zůstat v suchu a podat nejlepší výkon. Tvarovaná záda v závodním stylu dobře kryjí, aniž by omezovala pohyb.


  • Zobrazená barva: Light Lemon Twist/Černá
  • Styl: II3606-736

Nike Advantage

Sleva 30

Tohle přiléhavé tričko z pružného materiálu, který odvádí pot, spojuje retro vzhled s moderní technologií, která ti pomůže zůstat v suchu a podat nejlepší výkon. Tvarovaná záda v závodním stylu dobře kryjí, aniž by omezovala pohyb.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Měkký žebrovaný materiál optimálně pruží pro špičkový výkon.
  • Snadno ho zastrčíš a při podání ochrání záda.

Podrobnosti o produktu

  • Silikonové logo NikeCourt
  • 71 % polyester / 29 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Light Lemon Twist/Černá
  • Styl: II3606-736

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Advantage.

    Dámské tenisové tílko Nike Advantage Dri-FIT

    Nike Advantage

    Sleva 30

    Dolaď si styl

    Item 3 of 5