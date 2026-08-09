Dámské oboustranné basketbalové tričko A'ja Wilson A'symmetric Dri-FIT

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a předveď své nejodvážnější já v tomhle asymetrickém topu. Hladká rychleschnoucí tkanina tě udrží připravenou na pořádné tempo. A díky oboustrannému provedení můžeš tričko nosit po svém, stejně jako A'ja.
A'ja Wilson
Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a předveď své nejodvážnější já v tomhle asymetrickém topu. Hladká rychleschnoucí tkanina tě udrží připravenou na pořádné tempo. A díky oboustrannému provedení můžeš tričko nosit po svém, stejně jako A'ja.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson