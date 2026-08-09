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Dámské oboustranné basketbalové tričko A'ja Wilson A'symmetric Dri-FIT - Černá/Bílá

Recyklované materiály

A'ja Wilson

Dámské oboustranné basketbalové tričko A'symmetric Dri-FIT

54,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a předveď své nejodvážnější já v tomhle asymetrickém topu. Hladká rychleschnoucí tkanina tě udrží připravenou na pořádné tempo. A díky oboustrannému provedení můžeš tričko nosit po svém, stejně jako A'ja.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II4238-010

A'ja Wilson

54,99 €

Nekompromisní pohodlí se snoubí se smělým postojem. Inspiruj se A'jou Wilson a předveď své nejodvážnější já v tomhle asymetrickém topu. Hladká rychleschnoucí tkanina tě udrží připravenou na pořádné tempo. A díky oboustrannému provedení můžeš tričko nosit po svém, stejně jako A'ja.

Výhody

  • A'ja si výbavu přizpůsobuje podle sebe. Proto má tenhle model oboustranné provedení, ať si můžeš vzít dlouhý rukáv na tu paži, na které chceš mít při hře větší oporu.
  • A'jino logo vychází z hvězdy, kterou vždycky dokreslila do svého podpisu. Je působivé, výrazné a hravé – stejně jako energie, kterou vnáší na hřiště.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Lehký a hladký materiál pruží a rychle schne.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Swoosh
  • 83 % polyester / 17 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: II4238-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

Dámské oboustranné basketbalové tričko A'ja Wilson A'symmetric Dri-FIT

A'ja Wilson

54,99 €

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