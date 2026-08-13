Dámské nazouváky Air Jordan Mule SE

Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.
Air Jordan Mule SE
Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Keep making the mules !
Steph22bball
This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!
These mules are beautiful
Claudia669859503
I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly
Air Jordan Mule SE