 
obrázek 1 ze 8
Dámské nazouváky Air Jordan Mule SE - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Dámské pantofle

159,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.


  • Zobrazená barva: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Styl: IV5070-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Boty Air Jordan kombinují klasický mokasínový svršek, měkkou pěnovou platformu a tradiční styl Jordan. Získáš elegantní a pohodlnou botu, dostatečně pevnou na každodenní nošení. Gumové boční části vypadají robustně a prvotřídní metalické prvky dodávají botě eleganci.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Pěnová platforma v kombinaci s gumovými boky vytváří robustní vzhled bez zbytečné hmotnosti navíc.
  • Díky konstrukci pro snadné, můžeš rychle vyběhnout ze dveří.

Podrobnosti o produktu

  • Kožený svršek
  • Nízký lem
  • Zobrazená barva: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Styl: IV5070-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.7

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Dámské nazouváky Air Jordan Mule SE

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Dolaď si styl