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Dámské jednodílné plavky Nike Swim s vlnitou texturou a čtvercovým výstřihem - Slate/Černá

Recyklované materiály

Nike Swim

Dámské jednodílné plavky s čtvercovým výstřihem a vlnitou texturou

59,99 €

Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken

V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité, s lehkou oporou, odvážněji vykrojeným zadním dílem a vysokým střihem nohaviček a perfektně kombinují pohodlí a styl.


  • Zobrazená barva: Slate/Černá
  • Styl: IQ7768-497

Nike Swim

59,99 €

V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité, s lehkou oporou, odvážněji vykrojeným zadním dílem a vysokým střihem nohaviček a perfektně kombinují pohodlí a styl.

Výhody

  • Lehká opora příjemně drží a neomezuje při vodních aktivitách s nízkou intenzitou.
  • Všitá podprsenka dává pohodlnou oporu a je decentní.
  • Plně podšité provedení přidává oporu a je decentní.
  • Nastavitelná ramínka si upravíš tak, aby perfektně sedla.

Podrobnosti o produktu

  • Vyjímatelné košíčky podprsenky
  • Odvážnější střih spodní části
  • Vysoký střih sedí nad boky
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Svrchní díl: 52 % recyklovaný polyester, 41 % recyklovaný nylon, 7 % elastan; Podšívka: 100 % recyklovaný polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
  • Zobrazená barva: Slate/Černá
  • Styl: IQ7768-497

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Dámské jednodílné plavky Nike Swim s vlnitou texturou a čtvercovým výstřihem

    Nike Swim

    59,99 €

    Dolaď si styl