Dámské jednodílné plavky Nike Swim s vlnitou texturou a čtvercovým výstřihem

Recyklované materiály
Nike Swim
Dámské jednodílné plavky s čtvercovým výstřihem a vlnitou texturou
Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken
V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité, s lehkou oporou, odvážněji vykrojeným zadním dílem a vysokým střihem nohaviček a perfektně kombinují pohodlí a styl.
- Zobrazená barva: Slate/Černá
- Styl: IQ7768-497
Nike Swim
V těchhle plavkách s vlnitou texturou se snoubí klasika s moderním stylem. Plavky jsou plně podšité, s lehkou oporou, odvážněji vykrojeným zadním dílem a vysokým střihem nohaviček a perfektně kombinují pohodlí a styl.
Výhody
- Lehká opora příjemně drží a neomezuje při vodních aktivitách s nízkou intenzitou.
- Všitá podprsenka dává pohodlnou oporu a je decentní.
- Plně podšité provedení přidává oporu a je decentní.
- Nastavitelná ramínka si upravíš tak, aby perfektně sedla.
Podrobnosti o produktu
- Vyjímatelné košíčky podprsenky
- Odvážnější střih spodní části
- Vysoký střih sedí nad boky
- Vyšívané logo Swoosh
- Svrchní díl: 52 % recyklovaný polyester, 41 % recyklovaný nylon, 7 % elastan; Podšívka: 100 % recyklovaný polyester
- PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
- Zobrazená barva: Slate/Černá
- Styl: IQ7768-497
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Swim