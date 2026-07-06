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Dámské jednodílné plavky Nike Swim s hlubším výstřihem a texturou - Green Abyss/Nightshade

Recyklované materiály

Nike Swim

Dámské jednodílné plavky s hlubším výstřihem a texturou

64,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Pořiď si tenhle elegantní jednodílný model s hlubším výstřihem. Je z měkké, rychleschnoucí látky se zvlněným povrchem, který plavkám dodává styl i hloubku. Plavky jsou plně podšité a nabízejí střední krytí a podporu, takže jsou dokonalou kombinací pohodlí a stylu.


  • Zobrazená barva: Green Abyss/Nightshade
  • Styl: IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

Pořiď si tenhle elegantní jednodílný model s hlubším výstřihem. Je z měkké, rychleschnoucí látky se zvlněným povrchem, který plavkám dodává styl i hloubku. Plavky jsou plně podšité a nabízejí střední krytí a podporu, takže jsou dokonalou kombinací pohodlí a stylu.

Výhody

  • Střední opora ti dodá pocit pohodlí a podpory při celodenních vodních aktivitách.
  • Všitá podprsenka poskytuje pohodlnou oporu a je decentní.
  • Plně podšité provedení přidává oporu a je decentní.

Podrobnosti o produktu

  • Vyjímatelné košíčky podprsenky
  • Střední zakrytí zadní části
  • Středně vykrojené nohavičky sedí uprostřed boků
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Svrchní díl: 90 % nylon, 10 % elastan; Podšívka: 100 % recyklovaný polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
  • Zobrazená barva: Green Abyss/Nightshade
  • Styl: IQ8319-399

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 4

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Dámské jednodílné plavky Nike Swim s hlubším výstřihem a texturou

Nike Swim

64,99 €

Dolaď si styl