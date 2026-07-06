Dámské jednodílné plavky Nike Swim s hlubším výstřihem a texturou

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Pořiď si tenhle elegantní jednodílný model s hlubším výstřihem. Je z měkké, rychleschnoucí látky se zvlněným povrchem, který plavkám dodává styl i hloubku. Plavky jsou plně podšité a nabízejí střední krytí a podporu, takže jsou dokonalou kombinací pohodlí a stylu.
Nike Swim
Pořiď si tenhle elegantní jednodílný model s hlubším výstřihem. Je z měkké, rychleschnoucí látky se zvlněným povrchem, který plavkám dodává styl i hloubku. Plavky jsou plně podšité a nabízejí střední krytí a podporu, takže jsou dokonalou kombinací pohodlí a stylu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim