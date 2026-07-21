Dámské jednodílné plavky Nike Swim HydraStrong Fly se zkříženými ramínky

ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Pořiď si plavky se zkříženými ramínky, které neomezují výkon. Klasický střih nohaviček a plné zakrytí vzadu zaručují maximální pohodlí, zatímco úzká ramínka dodávají střední oporu. Odolný materiál Nike HydraStrong s podšívkou vydrží dlouhodobou zátěž, takže se můžeš soustředit jen na to, jak překonat svůj osobní rekord.
Nike Swim HydraStrong Fly
Pořiď si plavky se zkříženými ramínky, které neomezují výkon. Klasický střih nohaviček a plné zakrytí vzadu zaručují maximální pohodlí, zatímco úzká ramínka dodávají střední oporu. Odolný materiál Nike HydraStrong s podšívkou vydrží dlouhodobou zátěž, takže se můžeš soustředit jen na to, jak překonat svůj osobní rekord.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Nike Swim HydraStrong Fly