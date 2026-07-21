 
obrázek 1 ze 5
Dámské jednodílné plavky Nike Swim HydraStrong Fly se zkříženými ramínky - Černá/Bílá/Bílá

Nike Swim HydraStrong Fly

Dámské jednodílné plavky se zkříženými ramínky

59,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Pořiď si plavky se zkříženými ramínky, které neomezují výkon. Klasický střih nohaviček a plné zakrytí vzadu zaručují maximální pohodlí, zatímco úzká ramínka dodávají střední oporu. Odolný materiál Nike HydraStrong s podšívkou vydrží dlouhodobou zátěž, takže se můžeš soustředit jen na to, jak překonat svůj osobní rekord.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

Pořiď si plavky se zkříženými ramínky, které neomezují výkon. Klasický střih nohaviček a plné zakrytí vzadu zaručují maximální pohodlí, zatímco úzká ramínka dodávají střední oporu. Odolný materiál Nike HydraStrong s podšívkou vydrží dlouhodobou zátěž, takže se můžeš soustředit jen na to, jak překonat svůj osobní rekord.

Výhody

  • Materiál Nike HydraStrong je odolný a vydrží spoustu tréninků.
  • Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.
  • Úzká ramínka nabízejí pohodlí a střední oporu.
  • Klasický střih nohaviček sahá těsně nad boky a skvěle vyvažuje pohodlí a funkčnost.
  • Ploché švy neodírají kůži.

Podrobnosti o produktu

  • Plné zakrytí spodní části
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Svrchní část: 51 % recyklovaný polyester, 49 % (PBT) polyester (odolný vůči chlóru); Podšívka: 100 % recyklovaný polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT ZA MOKRA.
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: IU3119-015

Velikost a střih

    • Modelka je vysoká 175 cm a má na sobě velikost S
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Dámské jednodílné plavky Nike Swim HydraStrong Fly se zkříženými ramínky

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

Dolaď si styl