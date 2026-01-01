Dámské jednodílné plavky Nike Swim Effortless Essential s hlubším výstřihem

Recyklované materiály
Nike Swim Effortless Essential
Jednodílné plavky s hlubším výstřihem
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Vpluj do léta v tomhle elegantním jednodílném plavkovém modelu s hlubším výstřihem. Plavky jsou plně podšité a nabízí střední krytí a podporu, takže jsou dokonalou kombinací pohodlí a funkčnosti. Nastavitelná ramínka na zádech můžeš nosit překřížená nebo klasicky přes ramena, pro variabilní styl na každé vodní dobrodružství.
- Zobrazená barva: Chalk/Černá
- Styl: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Vpluj do léta v tomhle elegantním jednodílném plavkovém modelu s hlubším výstřihem. Plavky jsou plně podšité a nabízí střední krytí a podporu, takže jsou dokonalou kombinací pohodlí a funkčnosti. Nastavitelná ramínka na zádech můžeš nosit překřížená nebo klasicky přes ramena, pro variabilní styl na každé vodní dobrodružství.
Výhody
- Střední opora ti dodá pocit pohodlí a podpory při celodenních vodních aktivitách.
- Všitá podprsenka poskytuje pohodlnou oporu a je decentní.
- Plně podšité provedení přidává oporu a je decentní.
- Nastavitelná ramínka si upravíš tak, aby perfektně sedla.
- Odepínatelná ramínka nabízejí variabilitu i pohodlí.
- Materiál odolný vůči chlóru má dlouhou životnost.
Podrobnosti o produktu
- Vyjímatelné košíčky podprsenky
- Střední zakrytí zadní části
- Středně vykrojené nohavičky sedí uprostřed boků
- Nažehlené logo Swoosh
- Svrchní část: 83 % recyklovaný polyester, 17 % elastan (odolný vůči chlóru); Podšívka: 100 % recyklovaný polyester
- PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
- Zobrazená barva: Chalk/Černá
- Styl: IQ7820-102
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 179 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Swim Effortless Essential