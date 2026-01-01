Dámské fotbalové tričko Nike Chelsea FC

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Chelsea FC
Dámské fotbalové tričko Nike
29,99 €
Ukaž oddanost svému týmu v tomhle tričku Chelsea FC z lehké a měkké bavlny, které se výborně hodí pro každodenní nošení.
- Zobrazená barva: Pitch Blue
- Styl: IM1695-426
Chelsea FC
29,99 €
Ukaž oddanost svému týmu v tomhle tričku Chelsea FC z lehké a měkké bavlny, které se výborně hodí pro každodenní nošení.
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pitch Blue
- Styl: IM1695-426
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea FC
29,99 €