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Dámské fotbalové tričko Nike Chelsea FC - Pitch Blue

Chelsea FC

Dámské fotbalové tričko Nike

29,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Ukaž oddanost svému týmu v tomhle tričku Chelsea FC z lehké a měkké bavlny, které se výborně hodí pro každodenní nošení.


  • Zobrazená barva: Pitch Blue
  • Styl: IM1695-426

Chelsea FC

29,99 €

Ukaž oddanost svému týmu v tomhle tričku Chelsea FC z lehké a měkké bavlny, které se výborně hodí pro každodenní nošení.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pitch Blue
  • Styl: IM1695-426

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 173 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské fotbalové tričko Nike Chelsea FC

    Chelsea FC

    29,99 €

    Dolaď si styl

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