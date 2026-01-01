Dámské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid

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Atlético Madrid
Dámské fotbalové tričko Nike
29,99 €
Pomoz týmu Atlético Madrid k vítězství v tomhle prostorném tričku. Středně silný bavlněný žerzej je měkký a jemně splývá. Perfektní kombinace na zápasy i víkendy.
- Zobrazená barva: Obsidian
- Styl: IQ5056-451
Atlético Madrid
29,99 €
Pomoz týmu Atlético Madrid k vítězství v tomhle prostorném tričku. Středně silný bavlněný žerzej je měkký a jemně splývá. Perfektní kombinace na zápasy i víkendy.
Podrobnosti o produktu
- Grafický potisk
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian
- Styl: IQ5056-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 179 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlético Madrid
29,99 €