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Dámské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid - Obsidian

Atlético Madrid

Dámské fotbalové tričko Nike

29,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Pomoz týmu Atlético Madrid k vítězství v tomhle prostorném tričku. Středně silný bavlněný žerzej je měkký a jemně splývá. Perfektní kombinace na zápasy i víkendy.


  • Zobrazená barva: Obsidian
  • Styl: IQ5056-451

Atlético Madrid

29,99 €

Pomoz týmu Atlético Madrid k vítězství v tomhle prostorném tričku. Středně silný bavlněný žerzej je měkký a jemně splývá. Perfektní kombinace na zápasy i víkendy.

Podrobnosti o produktu

  • Grafický potisk
  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian
  • Styl: IQ5056-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 179 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid

    Atlético Madrid

    29,99 €

    Dolaď si styl